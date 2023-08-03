مناقشة فيلم "أبوسمبل" و"حكاية من زمن جميل" بمركز الثقافة السينمائية

أُقيمت بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، ندوة وعرض سينمائي لفيلم "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد شيمي، وفيلم "أبو سمبل" للمخرج سعد نديم.

وتأتي هذه العروض ضمن الفعاليات الخاصة باحتفالات ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، حيث توثق هذه الأفلام الأحداث التاريخية التي أعقبت ثورة يوليو المجيدة والنتائج والتغيرات المترتبة عليها.

وعقب عرض الأفلام أُقيمت ندوة مع الجمهور أدارها الناقد السينمائي والكاتب الصحفي سيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" وتحدث فيها عن الثورة المجيدة وما ترتب عليها من نتائج شكَّلت التاريخ المصري المعاصر.

كما تحدث عن المخرج سعد نديم، وأشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

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