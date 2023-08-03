الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مناقشة فيلم "أبوسمبل" و"حكاية من زمن جميل" بمركز الثقافة السينمائية

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

أُقيمت بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، ندوة وعرض سينمائي لفيلم "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد شيمي، وفيلم "أبو سمبل" للمخرج سعد نديم.

وتأتي هذه العروض ضمن الفعاليات الخاصة باحتفالات ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، حيث توثق هذه الأفلام الأحداث التاريخية التي أعقبت ثورة يوليو المجيدة والنتائج والتغيرات المترتبة عليها.

وعقب عرض الأفلام أُقيمت ندوة مع الجمهور أدارها الناقد السينمائي والكاتب الصحفي سيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" وتحدث فيها عن الثورة المجيدة وما ترتب عليها من نتائج شكَّلت التاريخ المصري المعاصر.

كما تحدث عن المخرج سعد نديم، وأشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

df8a93f1-b9c9-4a35-bc7e-bc606a68e0b9
df8a93f1-b9c9-4a35-bc7e-bc606a68e0b9
72098545-49c1-4def-af9f-8e9436c27771
72098545-49c1-4def-af9f-8e9436c27771
01bb366b-951f-433c-92be-6d4dc1b436e4
01bb366b-951f-433c-92be-6d4dc1b436e4
التاريخ المصري الثقافة السينمائية الجمهورية الكاتب الصحفي سيد الاسكندراني الكاتبة أمل عبد المجيد الكاتب الصحفى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى (صور)

"العيشة فى الحرام تنتهى بالموت".. تفاصيل جديدة صادمة فى "مقتل سيدة المطرية"

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس

شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى