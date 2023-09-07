"الإسكندرية للفيلم القصير" يفتح باب استقبال الأفلام للدورة العاشرة

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن فتح باب تقديم الأفلام للاشتراك في برنامج دورته العاشرة، التي ستقام في الفترة ما بين 25 - 30 أبريل 2024.

رئيس المهرجان : تقديم مجموعة مختارة من الفعاليات التي تمثل مزيجًا من العروض الأولى

ومن المنتظر أن يستمر استقبال الطلبات حتى الأول من شهر يناير 2024، وقال المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، نعد بدورة تليق بالرقم 10 من مشوار المهرجان الحافل بالنجاحات، ونعمل هذا العام على تقديم مجموعة مختارة من الفعاليات التي تمثل مزيجًا من العروض الأولى بمختلف المسابقات الدولية، بحضور صناع السينما المحليين والأجانب، بجانب الصحفيين ومحبي السينما من عروس البحر المتوسط.

تفاصيل المهرجان بالنسخة الجديدة

المهرجان يدعم الأصوات الجديدة جنبا إلى جنب مع أصحاب الخبرات في مجال صناعة الفيلم القصير، ويعمل على توفير مناخ جاذب لتمكين صناع الأفلام الواعدين ومنحهم فرصة أوسع بعد أن بات مساحة هامة للعرض والنقاش وتعزيز الروابط بين مختلف الأجيال.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

في سباق آخر، كانت قد اختتمت مكتبة الإسكندرية، يوم الجمعة، الأول من سبتمبر، فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الصيف الدولي، حيث أحيا فريق “المربع” الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير.

وفاز بالمسابقة فريق "بانديتا" بالجائزة الأولي، وفريق "أنين" بالجائزة الثانية، وترأس اللجنة الفنية للمسابقة الموسيقار الدكتور راجح داوود؛ المشرف علي مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وعضوية كل من الدكتور محمد حسني؛ أستاذ الموسيقي بكلية التربية النوعية،و نيفين قناوي؛ مدير البرامج بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.