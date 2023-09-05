الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"اللعب مع العيال" أول تعاون بين محمد إمام وشريف عرفه

محمد إمام
محمد إمام

شوّق الفنان محمد إمام جمهوره بصورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" المقرر طرحه في عام 2024، حيث يتم تصويره بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة ونويبع، بالإضافة إلى القاهرة.

فيلم محمد إمام الجديد 


وكتب إمام عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “توكلنا على الله  فيلم كبير مع اكبر المخرجين #اللعب مع العيال، مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله”.

 

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ويعد "اللعب مع العيال" هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار". 


ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم (بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت). 

أفلام محمد إمام


الجدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويستعد محمد إمام خلال الفترة المقبلة للتواجد في السباق الرمضاني حيث يحسم موقفه من السيناريو الجديد الذي  سيقدمه على الشاشة بعد نجاح أعماله الأخيرة “هوجن والنمر” خلال السنوات الماضية وقدمها بتيمة الأعمال الشعبية التي جذبت شريحة كبيرة من الجمهور.

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