محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

بكى المخرج رامي إمام وشقيقه محمد إمام، خلال مقطع فيديو نشره الأخير عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بعد نهاية تصويرهما لفيلم "أبو نسب"، والذي يقوم رامي بمهمة إخراجه.

وظهر خلال مقطع الفيديو الثنائي وهما يبكيان فرحًا بانتهاء تصوير العمل وعلق محمد إمام بطل الفيلم على الفيديو قائلًا: "أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم .. ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي.. حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه.. استمتعت بكل لحظة معاك.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي، أبو نسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.