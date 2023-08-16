الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

رامي ومحمد إمام
رامي ومحمد إمام

بكى المخرج رامي إمام وشقيقه محمد إمام، خلال مقطع فيديو نشره الأخير عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بعد نهاية تصويرهما لفيلم "أبو نسب"، والذي يقوم رامي بمهمة إخراجه.

وظهر خلال مقطع الفيديو الثنائي وهما يبكيان فرحًا بانتهاء تصوير العمل وعلق محمد إمام بطل الفيلم على الفيديو قائلًا: "أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم .. ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي.. حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه  في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه.. استمتعت بكل لحظة معاك.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي، أبو نسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

المخرج رامى امام انتهاء تصوير المخرج رامي نجوم الكوميديا محمد إمام

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القيادة برعونة على الطريق الساحلى بالإسكندرية

قناة الناس| "هل يجوز جمع الصلوات الخمس فى وقت واحد؟".. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

تراجع أسعار الذهب.. ترقب فى الأسواق خلال ختام التعاملات المسائية

الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس