الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

هنيدي
هنيدي

عبر النجم محمد هنيدي عن سعادته بإيرادات فيلم مرعي البريمو، الذي ينافس هذه الفترة بدور العرض السينمائية المصرية والعربية.

وأشار هنيدي في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إلى أن العمل ملىء بالكواليس التي كانت كوميدية للغاية طوال الوقت نظرًا للصداقة الكبيرة بيني وبين المخرج سعيد حامد وغادة عادل وباقي المشاركين في العمل.

وتابع: “كنا بمثابة عائلة واحدة في اللوكيشن، فالجميع كان يأتي للتصوير وهو سعيد بالمكان وبالموجودين فيه حتى أدورهم كانت ممتعة بالنسبالهم، وسعيد حامد هو شخص جميل وطيب ولديه رؤية مختلفة للأشياء وكنا شركاء نجاح في الماضي بتقدمنا لأعمال لا تزال تحقق مردود واسع ومميز بين الجمهور، ويعود تعاونا بعد غياب أكثر من 18 عاما بعد نجاح فيلم جاءنا البيان التالي”.

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وعن مشاركة غادة عادل قال: "هي فنانة كبيرة ولديها شخصيتها الخاصة وتلعب دور كوميدي للغاية في العمل وتجسد شخصية زوجتي، وغادة عشرة عمر وقدمنا منذ سنوات طويلة تصل لـ23 عامًا فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ونعاود من جديد التجربة بشكل مختلف تمامًا، وأنا سعيد لذلك، فالكواليس معها كانت ممتعة ومليئة بالذكريات القديمة، على الرغم من أننا أصدقاء بالتأكيد طوال فترة غيابنا فنيًا، لكن مع التصوير شعرنا أننا نعود لذكريات أيام كانت مميزة في حياتنا خاصة بتواجد المخرج سعيد حامد".

وأضاف نحضر للموسم الثاني من مسلسل "أرض النفاق" وهو عمل ملىء بالتفاصيل والحكايات التي تتيح أن يجد مواسم عديدة، فالطباع البشرية ممتعدة ومتنوعة وهو ما يجعلنا متحمسين لصناعة هذا العمل، الذي وجد حالة نجاح كبيرة خلال عرض موسمه الأول، والحمدلله الجمهور دائمًا يتحدث معنا حول بناء موسم جديد، وهو ما جعلنا نصر على تقديم هذه الفكرة ونتمنى أن نقدمها بشكل جيد، خاصة أنها من الممكن أن تكون من 15 حلقة فقط وليس 30.

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