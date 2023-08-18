نانسى صلاح لـ"الدستور": سعيدة بنجاح "مرعى البريمو".. واستمتعت بالعمل مع هنيدى

أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "مرعي البريمو"، بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

وعن تفاصيل دورها قالت نانسي لـ"الدستور": "أجسّد شخصية شقيقة محمد هنيدي، وهى متزوجة من الفنان مصطفى أبوسريع، والذي تقع معه في العديد من المواقف الكوميدية حتى نهاية العمل، واستمتعت بالعمل معه فهو شخص كوميدي للغاية".

وعن كواليس العمل قالت: "الكواليس كانت جميلة ومليئة بالكوميديا، والفنان محمد هنيدي شخص يحب الحياة والضحك، وسعدت بالعمل معه".

وتابعت :"طوال الوقت هناك حالة كوميدية في اللوكيشن، وأرى أن هذا العمل من أجمل الأعمال التي شاركت فيها طوال حياتي الفنية، ومحمد هنيدي شخصية جميلة وهو ذكي وشاطر ويستطيع أن يفهم كل التفاصيل التي من حوله بشكل مغاير عن الآخرين، وهذا ذكاء كبير منه".

فيلم "مرعي البريمو" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من «أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، لطفي لبيب، نيللي محمود» ويجسد هنيدي في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدي وكذلك عبدالباسط حمودة خلال الأحداث.