غالية بن على وهشام خرما فى حفلين متتاليين بمهرجان القلعة.. الأحد

تتوالى فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يُقام حفلان متتاليان مساء الأحد 3 سبتمبر على مسرح المحكى.

هشام خرما في مسرح القلعة

ففى الثامنة مساءً، يقدم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو هشام خرما، حفلًا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها: (أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي أوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الإيمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب،

لوست والنهاية).

وفي العاشرة مساءً تتغنى التونسية غالية بن علي بعدد من أعمالها الخاصة، إضافة الى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل منها: (روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها).

القائمة الكاملة لضيوف مهرجان القلعة

وتضم حفلات القلعة 45 حفلًا متنوعًا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من: فايا يونان، مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.

بالإضافة إلى فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.