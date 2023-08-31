الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على المحكى.. على الحجار يبدأ حفله بـ"متمنعوش الصادقين"

علي الحجار
علي الحجار

بدأ الفنان علي الحجار، حفله في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31، على مسرح المحكي، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات اليوم السادس للمهرجان، بأغنية "متمنعوش الصادقين".

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وتفاعل جمهور المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31، مع أغنية "متمنعوش الصادقين"، وظلت الزغاريد في كل مكان، حتى ضحك الفنان علي الحجار وطلب منهم الإكثار منها، قائلاً: "الله الله كأننا في فرح والله"، وأغنية (ما تمنعوش الصادقين) عبد الرحمن الأبنودي ـ عمار الشريعي.


كلمات أغنية مامتمنعوش الصادقين

ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم
ولا تحرموش العاشقين من عشقهم
كل اللي عايشين للبشر
من حقهم يقفوا ويكملوا
يمشوا ويتكعبلوا
ويتوهوا أو يوصلوا
وإذا كنا مش قادرين نكون زيهم
نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال
يمكن إذا صدقنا نمشي في صفهم
الدنيا مالها ولا إحنا مالنا
ولا الزمان نسانا إيه جرى لنا
بقينا نحبس في الصدور سؤالنا
ونحسد الصادق على صدقه
ونقف بين العاشق وبين عشقه
نهرب من الصافيين إذا بكيوا
ونحسد الباكيين إذا ضحكوا

وتواجد الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني وغيرها.

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