جمهور القلعة يتفاعل مع فرقة "سيريلانكا" قبل حفل علي الحجار

تفاعل الجمهور الحاضر في الساحة الخاصة بمسرح المحكي، داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31، مع فرقة سيريلانكا.

وخرجت فرقة سيريلانكا تقدم الكثير من العروض، بالرقص على أنغام الموسيقى، وهم يرتدون فساتين ذات لون برتقالي، ووقفوا بشكل مبهج ومنظم حتى قدموا عروضهم، ورقصة رانجرا للجمهور الذي تفاعل معها بالتصفيق الحاد.



وأشعلت حفل الفرقة السيريلانكية أيضا أعمالا غنائية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الإبداعي في سيريلانكا.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، بوابة الحلوانى وغيرها.



يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .