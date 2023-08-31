المطرب وليد حيدر لـ"الدستور": سعيد بوجودي وسط جمهور القلعة الكبير

عبر المطرب وليد حيدر، صولصت بدار الأوبرا المصرية، عن سعادته البالغة بتواجده للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء



وتابع حيدر في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "أنا صولصت من سنة 2001، وأول مرة أكون متواجد في مهرجان القلعة على الرغم من أنني أحييت الكثير من المهرجانات الدولية داخل مصر وخارجها إلا أن التواجد في مهرجان القلعة له هيبته سواء بسبب المكان أو بسبب الجمهور العريق والقوي المتواجد".

وأضاف: "سعيد إني موجود وسط الجمهور الكبير، وأسعدوني إنهم حافظين الأغاني، وكمان أنا سعيد إني موجود في الحفلة التي سيتواجد بها المطرب الكبير استاذ علي الحجار، هو استاذي، وشرف ليا وجودي معاه".



وأشار إلى أن أجواء القلعة مختلفة جدًا عن أي حفلات أخرى، والمكان له إطلالة مختلفة أيضا، قائلا: أنا اتخضيت أول ما عرفت أن الحفل رافعة شعار كامل العدد أو sold out".

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .