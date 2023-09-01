على الحجار لـ"الدستور": "اعتبر نفسى من المحظوظين بجمهور القلعة"

أعرب الفنان علي الحجار، عن سعادته الكبيرة بتواجده داخل مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31، والمقام داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، تحت إشراف وزارة الثقافة والآثار.

وأضاف الفنان علي الحجار في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "من حظي أن اللي قدمني للناس بليغ حمدي، وممكن أوصفها أنها توريطة في الوقت ذاته، لأن هذا صعب عليا فكرة اختيار أغنية تليق بالجمهور ويعجب بها، لأنه تعود على مستوي معين لا يمكن أن يختل في تقديمي الأغاني".



وتابع: "فكرة وجود أكتر من 5000 شخص كجمهور في حفلي عظيمة، والناس استقبلتني بالزغاريد، وكأننا في فرح أسعدني كثيرا، وأنا اعتبر نفسي من المحظوظين بجمهور القلعة، لأنه جمهور مختلف وذات أنماط مختلفة من جميع شعب مصر ومن جميع الفئات".



وتواجد الفنان علي الحجار، على مسرح المحكى يوم الخميس، داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومن خلال فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ 31، وقدم باقة من أروع الأغاني سواء الرومانسية أو الحزينة وختي الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور.



وأظهر الجمهور علم مصر، الذين زين المكان في مسرح المحكي، ليتفاعلوا بالأعلام مع أغاني الفنان علي الحجار الوطنية، والتي كانت ضمن الـ 20 اغنية التي جهزها "الحجار" في بروفاته الغنائية.



وتواجد الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، لتقديم باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها “في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني”.

وقبل نهاية الحفل، امتلأ المسرح بعلم مصر، قدم الفنان علي الحجار، فاصلا من الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور وجعلتهم يرفعون أعلان مصر مثل أغاني “بسم الله وأحلف بسماها وبترابها ودولا مين”، وتفاعل الجمهور بالزغاريد والتصفيق الحار.