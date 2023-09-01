الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على الحجار يشعل مهرجان القلعة بالأغانى الوطنية.. والجمهور يرفع أعلام مصر

علي الحجار
علي الحجار

واصل النجم الكبير علي الحجار، إشعال حفله بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، من خلال مجموعة قوية ومميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة

وقدم النجم الكبير علي الحجار، فاصلا من الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس الجمهور وجعلتهم يرفعون أعلان مصر مثل أغاني “بسم الله وأحلف بسماها وبترابها ودولا مين”، وسط تفاعل كبير من الجمهور على أنغام الأغنيات.

ووقف الجمهور الذي تواجد خصيصا من أجل الفنان علي الحجار، داخل مسرح المحكي في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31، يرقص على أنغام أغنية "عم بطاطا".

وتفاعل الجمهور بالزعاريد والتصفيق الحار والرقص على أنغام الأغنية التي امتلأت بالبهجة والسعادة، والتي كان يرددها الجمهور رفقة الفنان علي الحجار، الذي لم تغيب عنه ابتسامته بسبب سعادته البالغة بتواجده أكثر من 5000 شخص من أجل الفنان علي الحجار.

وقدمت الإعلامية منى المراغي، الخميس، تغطية خاصة لمهرجان القلعة في نسخته الــ31، وذلك ضمن النقل الحصري لشبكة تلفزيون الحياة، للمهرجان الذي انطلق الجمعة الماضية.

وبينت لقطات نشرتها "الحياة" على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية منى المراغي خلال نقل فعاليات المهرجان وأحدث مستجدات الفعالية التي يتابعها الملايين من محبي الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

ونشرت "الحياة" صورًا من كواليس حفل الفنان علي الحجار على مسرح القلعة مساء الخميس، حيث قدم مجموعة من أغنياته الشهيرة وسط تفاعل كبير من جانب الحضور. 
 

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة هرجان القلعة حفل علي الحجار علي الحجار الحجار

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