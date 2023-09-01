بأضخم حفلاتها.. ليالى العلمين الجديدة "تبهر" نجوم الفن

استضافت مدينة العلمين الجديدة، أمس، واحدة من أضخم حفلات المهرجان التي لاقت رواجًا كبيرًا للغاية، حيث شهدت الحفلة مشاركة ثلاثة مطربين وفرقة غنائية، وسط إبهار كبير من حيث أعمال الألعاب النارية في الحفل.

وقال أحمد عصام، قام بأعمال (دي جي والفاير وركس بالحفل"، خلال تواجده على مسرح الحفل: "مهرجان العلمين اتولد كبير، وحاجة مشرفة جدًا، وكل حاجة فيه كانت حلوة، مش بس الحفلات الغنائية، كان في فعاليات كتيرة حلوة جدًا، أنا شاركت السنة دي في الألعاب النارية في حفلات كتير من مهرجان العلمين، أبرزها حفلة الكينج محمد منير، وتامر حسني، وعملنا مجهود كبير جدا، والناس كلها بتتكلم عن المهرجان بره مصر مش في مصر بس".

وتحدث المطرب “أبو” خلال تواجده على مسرح الحفل، مؤكدًا أنه شرف كبير لأي فنان أن يقف على مسرح بحجم مسرح العلمين، مضيفًا أن العلمين وجهة سياحية عالمية، و"مبسوط إني بعمل حفل هنا".

وقال عمر كمال، مغني المهرجانات، إن الاحتفال يليق بالفن المصري ونجاح كبير لأي فنان أن يقف على مسرح مدينة بنيت في وقت قياسي بأعلى مستوى.

ما هو مهرجان العلمين

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.