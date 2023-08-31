أبو وعمر كمال فى حفل غنائى ضخم بمدينة العلمين الجديدة.. الليلة

ينتظر جمهور مدينة العلمين الجديدة إقامة حفل غنائي ضخم اليوم الخميس، بدايةً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعات الأولى من فجر الجمعة، وذلك ضمن فعاليات الحفلات الترفيهية التي تشهدها المدينة خلال موسم الصيف 2023.

حفلات غنائية مميزة في العلمين

ويضم حفل اليوم من مدينة العلمين الجديدة 3 فقرات لـ3 مطربين هم: أبو، عمر كمال، ودبل زوكش، بجانب فرقة الصواريخ، وذلك على مسرح أرينا العلمين.

أسعار تذاكر الحفل

وجاءت أسعار التذاكر في متناول الجمهور، حيث أتاحت شركة "تذكرتي" تذاكر الحفل على موقعها أمام الجمهور، وتم طرح التذاكر في فئتين، الفئة الأولى عادي 250 جنيهًا، الفئة الثانية عادي مجموعات 200 جنيه.

مهرجان العلمين

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.