الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبو وعمر كمال فى حفل غنائى ضخم بمدينة العلمين الجديدة.. الليلة

بوستر الحفل
بوستر الحفل

ينتظر جمهور مدينة العلمين الجديدة إقامة حفل غنائي ضخم اليوم الخميس، بدايةً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعات الأولى من فجر الجمعة، وذلك ضمن فعاليات الحفلات الترفيهية التي تشهدها المدينة خلال موسم الصيف 2023.

حفلات غنائية مميزة في العلمين

ويضم حفل اليوم من مدينة العلمين الجديدة 3 فقرات لـ3 مطربين هم: أبو، عمر كمال، ودبل زوكش، بجانب فرقة الصواريخ، وذلك على مسرح أرينا العلمين.

أسعار تذاكر الحفل

وجاءت أسعار التذاكر في متناول الجمهور، حيث أتاحت شركة "تذكرتي" تذاكر الحفل على موقعها أمام الجمهور، وتم طرح التذاكر في فئتين، الفئة الأولى عادي 250 جنيهًا، الفئة الثانية عادي مجموعات 200 جنيه.

txt

"dmc" ترصد ردود أفعال المواطنين على مهرجان العلمين: "شكرًا للمتحدة"

txt

بعد مطالبات الجماهير.. فريق شارموفرز محط أنظار محبيه فى مدينة العلمين الجديدة

txt

بينهم ويجز وعمر كمال.. تفاصيل حفلات الأسبوع الختامى لمهرجان العلمين

مهرجان العلمين 

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

العلمين الجديدة أبرز حفلات مهرجان العلمين العلمين حفل العلمين العلمين حفل غنائي

مواد متعلقة

هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته "بشوف عيونك"

مصطفى قمر يروج لفيلمه الجديد "حريم كريم 2" في الإسكندرية

حمزة نمرة يطرح أحدث أعماله الغنائية "مرايات"

بعد مطالبات الجماهير.. فريق شارموفرز محط أنظار محبيه فى مدينة العلمين الجديدة

"ناس كتير".. طرح ثالث أغانى ألبوم لطيفة الصيفى

"القومية للفنون" تختتم حفلاتها فى "صيف الإنتاج الثقافى" اليوم

طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما

رحلة إلى النمسا ولقاء خاص مع عزت القمحاوى فى الحلقة الجديدة من "أطياف"

الأكثر قراءة

كل شىء عن أعمال التشطيبات فى محطة قطارات صعيد مصر

"محاربات بهية" فى ضيافة "مصر للسياحة" بالإسكندرية السبت

مصرع وإصابة 32 فى انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

فى ذكرى رحيلها.. أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا (صور)

حريقان فى السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

ذروته اليوم.. خبيرة أبراج توضح تأثير القمر الأزرق على مواليد الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)