الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"dmc" ترصد ردود أفعال المواطنين على مهرجان العلمين: "شكرًا للمتحدة"

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرض برنامج "مساء dmc"، ردود أفعال المواطنين على مهرجان العلمين والفعاليات التي قدمت طوال فترة المهرجان.

وعبر المواطنون عن انبهارهم بمدينة العلمين الجديدة وما جرى فيها من تطور عمراني وصفوه بأنه من الخيال.

كما عبروا عن فخرهم بكم التطور الكبير الذي شهدته مدينة العلمين في وقت وجيز، من الأبراج الشاطئية والمولات وجودة المباني، مؤكدين أن المهرجان حظى بشهرة كبيرة عالميًا.

ووجه المواطنون الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتنظيم الجيد لمهرجان العلمين والحفلات التي تم تقديمها طوال فترات المهرجان.

مد مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين كان من المقرر أن ينتهي في 26 أغسطس وتم مده أسبوعًا كاملًا، ومن المقرر تنظيم حفل يوم السبت المقبل لفريق شارموفرز الغنائي.

برنامج مساء dmc ردود فعل المواطنين مهرجان العلمين الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فعاليات مدينة العلمين الابراج الشاطئية

مواد متعلقة

حضور كبير لحفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدة

خبير سياحي يشيد بدور الأمن والصحة واستعداداتهم لخروج مهرجان العلمين بصورة مشرفة

مهرجان العلمين رفع إشغالات فنادق الساحل الشمالي إلى 100% وترقب لحفل "ويجز"

الفنان مسلم: سعيد جدًا بمشاركتى فى مهرجان العلمين الجديدة ولم أتوقع رد فعل الجمهور

المتعة مستمرة من العلمين إلى القاهرة.. حضور كامل العدد فى افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

شروق وجدى تكشف لـextra news آخر مستجدات مهرجان العلمين

محمد ثروت لـ"الدستور": مهرجان العلمين أكبر داعم للسياحة.. ومجهود جبار من "المتحدة"

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)