"dmc" ترصد ردود أفعال المواطنين على مهرجان العلمين: "شكرًا للمتحدة"

عرض برنامج "مساء dmc"، ردود أفعال المواطنين على مهرجان العلمين والفعاليات التي قدمت طوال فترة المهرجان.

وعبر المواطنون عن انبهارهم بمدينة العلمين الجديدة وما جرى فيها من تطور عمراني وصفوه بأنه من الخيال.

كما عبروا عن فخرهم بكم التطور الكبير الذي شهدته مدينة العلمين في وقت وجيز، من الأبراج الشاطئية والمولات وجودة المباني، مؤكدين أن المهرجان حظى بشهرة كبيرة عالميًا.

ووجه المواطنون الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتنظيم الجيد لمهرجان العلمين والحفلات التي تم تقديمها طوال فترات المهرجان.

مد مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين كان من المقرر أن ينتهي في 26 أغسطس وتم مده أسبوعًا كاملًا، ومن المقرر تنظيم حفل يوم السبت المقبل لفريق شارموفرز الغنائي.