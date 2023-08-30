بينهم ويجز وعمر كمال.. تفاصيل حفلات الأسبوع الختامي لمهرجان العلمين

أيام قليلة ويسدل الستار على مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، فيما يواصل المهرجان فعاليات دورته الأولى التي تمتد حتى الثاني من سبتمبر المقبل بتقديم عدد من الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية والترفيهية للجمهور.

حفل عمر كمال وأبو والصواريخ

كشفت إدارة مهرجان العلمين عن حفل جديد يجمع 4 نجوم وهم عمر كمال وأبو وفريق الصواريخ ودبل زوكش فى حفل غنائى غد الخميس 31 أغسطس الجارى بمدينة العلمين الجديدة ويقام الحفل على مسرح أرينا العلمين وأعلنت شركة تذكرتى إتاحة تذاكر الحفل على موقعها أمام الجمهور، وتم طرح التذاكر في فئتين.

الفئة الأولى عادي 250 جنيهًا

الفئة الثانية عادي مجموعات 200 جنيه

حفل شارموفرز

أعلن مهرجان العلمين عن تقديم حفل غنائي لفريق شارموفرز يوم السبت 2 سبتمبر المقبل.

وتم طرح تذاكر الحفد، عبر موقع "تذكرتي"، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات: الأولى بمبلغ 200 جنيه، والثانية 300 جنيه، والثالثة 400 جنيه، والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

ويقام الحفل على مسرح العلمين في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

حفل ويجز

أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن اقامة حفل غنائي للمطرب ويجز ضمن فاعليات المهرجان بعد غد الجمعة على مسرح أرينا العلمين ويترقب الجمهور حفل ويجز الذي يحظي شعبية كبيرة ورفع الحفل شعار كامل العدد، وجاءت أسعار تذاكر الحفل في 4 فئات تبدأ بـ350 جنيها، وتتدرج ما بين 400 و650 و700 جنيه، ويتم بيع هذه التذاكر عبر موقع تذكرتي.

مهرجان العلمين

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.