بعد مطالبات الجماهير.. فريق شارموفرز محط أنظار محبيه فى مدينة العلمين الجديدة

حالة رواج كبيرة يحدثها مهرجان العلمين الجديدة، بعد أن مد فترة فعالياته حتى سبتمبر المقبل، حيث يجد الجمهور الآن الكثير من الحفلات التي يحبها لمطربين لهم شعبيتهم في الشارع المصري والعربي.

قبول جماهيري كبير على حفل شارموفرز

وأحدث فريق شارموفرز الغنائي قبولا جماهيريا عقب تسجيله حلقة ناجحة في مدينة العلمين لبرنامج “سولد أوت”، جعل الشركة المنظمة لفعاليات مهرجان العلمين في إعلانها إقامة حفل غنائي لـ"شارموفرز" يوم السبت المقبل على مسرح العلمين “ارينا” في تمام الساعة الـ12 صباحًا.

وحددت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل كالآتي:

الأولى بمبلغ 200 جنيه.

الثانية 300 جنيه.

الثالثة 400 جنيه.

الأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية.