الأكثر تداولًا.. موعد حفل شارموفرز في العلمين الجديدة

كثُر البحث عبر محركات البحث الإلكتروني ومنصات السوشيال ميديا المختلفة من قِبل المستخدمين لمعرفة ميعاد الحفل الخاص بفرقة شارموفرز في مدينة العلمين الجديدة، على هامش فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى.

واهتم المستخدمين ومحبي السوشيال ميديا في البحث عن معرفة موعد الحفل الخاص بـ"شارموفرز"، الذي يحبون أغانيهم ويتفاعلون معهم، ومع الأغاني التي طرحوها قديمًا وحديثًا.

موعد حفل فرقة "شارموفرز" الغنائي

وأعلن المنظمون عن موعد حفل شارموفرز في مدينة العلمين الجديدة، والتي من المقرر إقامتها في مطلع شهر سبتمبر المقبل، تحديدًا في الثاني من الشهر ذاته، لعام 2023.

أعضاء حفل فرقة "شارموفرز" الغنائي لإحياء حفل العلمين الجديدة

أحمد بهاء (غناء)

محمد العرقان (باص جيتار)

محمد لبيب (ساكسفون)

مصطفى الكرداني (درامز)

إسلام علي (ترامبت)

أحمد علي (إيقاع شرقي)

عادل محمد (إيقاع لاتيني)

أسعار تذاكر حفل فرقة "شارموفرز" الغنائي

وأعلن موقع تذكرتي عن موعد حفل فرقة "شارموفرز" الغنائي في تمام الثامنة مساءً، وتم طرح تذاكر الحفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين، عبر موقع "تذكرتي"، وتم تقسيم أسعار تذاكر حفل شارموفرز إلى 4 فئات: الأولى بمبلغ 200 جنيهًا، والثانية 300 جنيهًا، والثالثة 400 جنيهًا، والأخيرة بمبلغ 600 جنيهًا.

نجاح كبير لمهرجان العلمين

يُجدر الإشارة إلى أن مهرجان العلمين الجديدة شهد إقامة مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية الناجحة لأبرز نجوم مصر والعالم العربي والأوربي منهم، ومن بين هؤلاء النجوم الذين ظهروا في الحفلات الخاصة بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى: "من بينهم محمد منير، وأنغام، ومدحت صالح، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وراغب علامة، وإليسا، وحكيم، وكارول سماحة، وأحمد سعد، وبهاء سلطان، وتامر عاشور، وحميد الشاعري، ومحمد محسن، والموسيقار عمر خيرت، وفريق مسار إجباري، ورضا البحراوي، ومسلم".