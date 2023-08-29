من مدينة الحياة.. هبة عبد الغني تتألق في إطلالة ملائكية بالعلمين الجديدة

خضعت الفنانة هبة عبد الغني، لجلسة تصوير جديدة بمدينة العلمين الجديدة، أثناء حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية.

بإطلالة ملائكية.. هبة عبد الغني تكشف عن أحدث جلسة تصوير بالعلمين الجديدة





وكشفت هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بعدسة ياسر حماية، وعلقت عليها، قائلة:" من المدينة الساحرة العلمين الجديدة، مدينة الحياة"، حيث ظهرت بإطلالة ملكية بفستان تل مطرز منفوش من بيرلا نسقته مع مجوهرات من جلامور و شنطة يد من تاليد و اختتمت الاطلاله بلمسات هادئة بمكياچ ايهاب محروس و تسريحة الشعر علي سوا صالون، تصوير ياسر حماية".



يشار إلى أن النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما شهدت بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث ضمت كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.



ويأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.