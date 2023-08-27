حفل «كايروكى» يشعل أجواء العلمين الجديدة

أشعلت فرقة «كايروكى» حماس الآلاف من جمهورها، خلال الحفل الذى قدمته ضمن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة «العالم علمين»، مساء أمس السبت، على مسرح «العلمين أرينا».

واحتشد الآلاف من الجمهور فى موقع الحفل قبل بدايته بنحو ٥ ساعات، وغلبت الأعمار السنية الصغيرة على الحاضرين، إلى جانب مجموعة أسر من زوار مدينة العلمين الجديدة، الذين يواصلون الاستمتاع بفعاليات مهرجان «العالم علمين» للأسبوع السابع.

وبدأ أعضاء فرقة «كايروكى» الحفل بتقديم أغنية «روبرتو»، وسط تفاعل وحماس منقطعى النظير من الجمهور، قبل أن يطلب أمير عيد من الحضور أداء أغنية «كل حاجة بتعدى» مع الفرقة بدون موسيقى، وهو ما فعلوه بسعادة بالغة.

كما تفاعل الجمهور بقوة مع أغنية «نقطة بيضا»، من خلال ترديدها بصوت عالٍ فى منطقة «العلمين أرينا»، والرقص على أنغامها بحماس شديد، لتتوالى بعدها أغانى «كايروكى» فى الحفل الساهر، وعلى رأسها أغنية «مربوط بأستك»، التى تعد من أشهر أغانى الفرقة.

وحرص أمير عيد على تقديم أغنية «أنا نجم» من مسلسله «ريفو»، وذلك بعد حصوله على جائزة «أفضل وجه صاعد بتصويت الجمهور»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية، عن هذا المسلسل.

وتصدرت «كايروكى» قوائم الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة «X»، مع بدء حفلها فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفرقة، ونشروا مجموعة صور وفيديوهات من الحفل. ووجه أمير عيد الشكر لكل الجمهور الذى حرص على حضور الحفل وملأ ساحة «العلمين أرينا».

وإلى جانب الحفلات الغنائية الساهرة، شهدت شواطئ العلمين الجديدة عددًا من المنافسات الرياضية، على مدار الأيام القليلة الماضية، ضمن فعاليات مهرجان «العالم علمين». وأقيمت البطولة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، بمشاركة فرق من ٣٠ دولة حول العام، تحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، وسط إشادات كبيرة من المشاركين بمستوى التنظيم واستقبال الضيوف حتى تسليم الجوائز للفائزين. كما أقيمت بطولة التجديف على شواطئ العلمين الجديدة، بمشاركة ما يقرب من ١٠٠ لاعب، تنافسوا على جوائز عدد من المنافسات الفردية والزوجية والرباعية، وسط أيضًا إشادة من الجمهور والمشاركين بمستوى تنظيم البطولة، التى تقام للمرة الأولى فى العلمين الجديدة.