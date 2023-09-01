"بهوايا".. عمر كمال يرقص مع جمهور العلمين على أغنيته مع شاكوش

قدم المطرب الشاب عمر كمال مجموعة من أغنياته التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

حفل عمر كمال بالعلمين الجديدة

وقدم عمر أغنيته الشهيرة “بهوايا” التي قدمها مع المطرب الشعبي حسن شاكوش وحققت وقتها نجاحات كبيرة ومشاهدات عالية.

وتقول كلمات الأغنية:

سكر محلي محطوت علي كريمة

كعبك محني والعود عليه القيمة

وتجيني تلاقيني لسه بخيري

مش هتبقي لغيري

ايوة انا غيري مفيش

بنت الجيران شغلالي انا عنيا

وانا في المكان في خلق حواليا

مش عايز حد ياخد بالو من اللي انا فيه

شوفت القمر سهرني لياليا

وهموت عليكي ربي العالم بيا

سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه

بهوايا انتي قاعدة معايا

عنيكي ليا مرايه ياجمال مراية العين

خليكي لو هتمشي هناديكي

انتي ليا انا ليكي احنا الاتنين قاطعين

تسيبيني اكرة حياتي وسنيني

هتوه ومش هلاقيني واشرب خمور وحشيش

وتجيني تلاقيني لسه بخيري

مش هتبقي لغيري ايوة انا غيري مفيش

سكر محلي محطوت علي كريمة

كعبك محني والعود عليه القيمة

عليكي بصة تخلي العاقل مجنون

دوبتي قلبي بخطوة من رجلك

سحبتي روحي سابتني وراحتلك

انا بيكي وليكي ومعاكي لازم هكوون

شغلاني مش هقولك تاني

طب الف حاجة وجعاني بشوف عنيكي ارتاح

ياملاكي تروح حياتي فداكي

افضل وراكي وراكي في اي مكان يتراح

بصيلي هزي وسطك ميلي سيبي عينك تحكيلي

اللي انتي مخبياه



وقوليلي فهمتي ايه من عيني

وعلي السؤال جاوبيني لو تحبيني قوليلي

فهمتي عيني من قبل م اتكلم

مش عايز غيرك عليكي انا مصمم

عودك جمالك كل اللي فيكي يتحب

دمك خفيف وضحكتك شربات