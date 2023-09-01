الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"دابل زوكش" يشعلون حفلهم بمهرجان العلمين الجديدة ووصلة رقص من الجمهور

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

قدم الفريق الغنائي دابل زوكش فاصلا من أشهر أغانيهم التي ارتبط بها الجمهور في حفلهم بمهرجان العلمين الجديدة بعد أن قدم الفنان عمر كمال فقرتهم الغنائية.

 

حفل دابل زوكش بمهرجان العلمين الجديدة

ووسط أجواء راقصة شارك دابل زوكش في الحفل بعدد من الأغاني الراقصة مثل أغنية “على الحديدة” وغيرها من الأغاني.

أشعل النجم الشاب عمر كمال حفلة المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة من خلال مجموعة مميزة من أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية مثل بنت الجيران ولغبطيطا وغيرها من الأغنيات.

 

كما حرص عمر خلال الحفل على تقديم عدد من أغاني النجم محمد فؤاد مثل "أنا لو حبيبك" وغيرها من الأغنيات، كما قدم أغنية أخرى للنجم تامر عاشور "أنت اختارت" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على غناء الأغنيات معه.

 

بدأ النجم الشاب عمر كمال، قبل قليل، حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وسط وصلة رقص من الجمهور على أنغام أغنيته "لغبطيطا"

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