الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ندوة وعرض فيلم "مشبك شعر" بمركز الثقافة السينمائية

السينما
السينما

شهد مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما مشاركة كبيرة بعرض وندوة فيلم (مشبك شعر) بحضور المخرجة عطية خيري، وبمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة الدكتور عز الرجال فاروق.

الفيلم هو الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغانى دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

حضر الندوة محسن عبد المجيد، مستشار الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، والشاعرة أمل صالح، والفنان التشكيلي محمد السيد، ونادية باشا مدير الموهوبين بإدارة الساحل، كما تضمن اللقاء عرضا لبعض مواهب الأطفال.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية للأطفال.

 جدير بالذكر أن الفعاليات تقام  تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.

 يذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من محبي السينما.

 المركز القومي للسينما يقيم عروض نادي السينما المستقلة


يقيم المركز القومى للسينما عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة يوم السبت القادم الموافق ٩ سبتمبر في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويجري عرض كل من الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج أحمد حمدي اليك.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

السينما
السينما
السينما
السينما
السينما
السينما
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