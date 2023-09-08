الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شاركت فى 7 مسلسلات وبدأت بمسرح الجامعة.. داليا شوقى تتصدر الترند

داليا شوقي
داليا شوقي

تصدَّرت الفنانة الشابة داليا شوقي (28 عامًا)، ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قدمت عملًا فنيًا يُعرَض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

بداية داليا شوقي

درست داليا شوقي التسويق والمسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت مشوارها الفني بالتمثيل على مسرح الجامعة أثناء سنوات الدراسة.

وقدمت داليا عدة عروض على مسرح الهناجر ومسرح الهوسابير، مثل مسرحية «دقة بدقة» للأديب الإنجليزي شكسبير وغيرها.

txt

65 ألف جنيه.. تفاصيل وإيرادات فيلم شمس لعمرو عبدالجليل

txt

بالتزامن مع مسلسلها الجديد.. ماذا قدمت نيللي كريم في عالم الكوميديا؟

txt

عمر خيرت.. لحن موسيقى يُطرِب عشّاق «مهرجان القلعة».. دائم الوجود

txt

نجم الأوسكار يتصدر.. إيرادات الأفلام الأجنبية فى سينمات مصر خلال أسبوع

txt

حصاد مهرجان القلعة.. إشادات بالتنظيم و"الحياة" تتصدر الترند

txt

بهاء سلطان مفاجأة فيلم زبدة سايحة.. تعرف على التفاصيل

txt

"الإسكندرية للفيلم القصير" يفتح باب استقبال الأفلام للدورة العاشرة

txt

ندوة وعرض فيلم "مشبك شعر" بمركز الثقافة السينمائية

txt

أحمد العوضى يستعد لتصوير فيلم "الإسكندرانى"

txt

نسرين عكاشة: الإسكندرانى استكمال لرحلة بحث والدى فى الهوية المصرية

أعمالها التليفزيونية 

تنتمي داليا شوقي لأسرة فنية، فهى ابنة الفنانة منال الفطاطري، وشقيقة الفنانة الشابة بسنت شوقي، التي دخلت مجال التمثيل قبلها وزوجة الفنان محمد فراج.

بدأت داليا مشوارها الفني من خلال مسلسل "كأنه إمبارح" الذي عُرِضَ عام 2018، وقامت فيه بدور "ناهد رستم".

وبعدها قدمت داليا عدة أعمال فنية أخرى منها: "أحلام سعيدة" عام 2022، وقامت فيه بدور "نادين"، و"العائدون" عام 2022، و"البحث عن علا" عام 2022، وقامت فيه بدور أمنية، وقبلهما مسلسل خارج السيطرة (حكاية فوبيا) عام 2021، وقامت فيه بدور سارة، ومسلسل "النهاية" عام 2020، وقامت فيه بدور زينة، ومسلسل "قوت القلوب" عام 2020، وقامت فيه بدور "سحر".

وعلى مستوى السينما، قدّمت 3 أعمال فنية هما ميكروباص (فيلم قصير) عام 2022، "توأم روحي" في عام 2020، وقامت فيه بدور هند، مكتوب (فيلم قصير) في عام 2018.

وتحاول داليا شوقي المشاركة في أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، وذلك للمشاركة في موسم شهر رمضان المقبل.

داليا شوقي الجامعة الأمريكية بالقاهرة بسنت شوقي محمد فراج مسلسل

مواد متعلقة

65 ألف جنيه.. تفاصيل وإيرادات فيلم شمس لعمرو عبدالجليل

بالتزامن مع مسلسلها الجديد.. ماذا قدمت نيللي كريم في عالم الكوميديا؟

عمر خيرت.. لحن موسيقى يُطرِب عشّاق «مهرجان القلعة».. دائم الوجود

نجم الأوسكار يتصدر.. إيرادات الأفلام الأجنبية فى سينمات مصر خلال أسبوع

حصاد مهرجان القلعة.. إشادات بالتنظيم و"الحياة" تتصدر الترند

بهاء سلطان مفاجأة فيلم زبدة سايحة.. تعرف على التفاصيل

"الإسكندرية للفيلم القصير" يفتح باب استقبال الأفلام للدورة العاشرة

ندوة وعرض فيلم "مشبك شعر" بمركز الثقافة السينمائية

الأكثر قراءة

رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

الإمارات: مصرع أحد أفراد طاقم طائرة دبى العمودية وعمليات الإنقاذ مستمرة

مهاجم الأهلى المنتظر.. كل ما تريد معرفته عن أنتونى موديست

"مبروك كسبت جايزة".. حيلة جديدة لنصاب فى محافظة المنيا

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية