شاركت فى 7 مسلسلات وبدأت بمسرح الجامعة.. داليا شوقى تتصدر الترند

تصدَّرت الفنانة الشابة داليا شوقي (28 عامًا)، ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قدمت عملًا فنيًا يُعرَض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

بداية داليا شوقي

درست داليا شوقي التسويق والمسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت مشوارها الفني بالتمثيل على مسرح الجامعة أثناء سنوات الدراسة.

وقدمت داليا عدة عروض على مسرح الهناجر ومسرح الهوسابير، مثل مسرحية «دقة بدقة» للأديب الإنجليزي شكسبير وغيرها.

أعمالها التليفزيونية

تنتمي داليا شوقي لأسرة فنية، فهى ابنة الفنانة منال الفطاطري، وشقيقة الفنانة الشابة بسنت شوقي، التي دخلت مجال التمثيل قبلها وزوجة الفنان محمد فراج.

بدأت داليا مشوارها الفني من خلال مسلسل "كأنه إمبارح" الذي عُرِضَ عام 2018، وقامت فيه بدور "ناهد رستم".

وبعدها قدمت داليا عدة أعمال فنية أخرى منها: "أحلام سعيدة" عام 2022، وقامت فيه بدور "نادين"، و"العائدون" عام 2022، و"البحث عن علا" عام 2022، وقامت فيه بدور أمنية، وقبلهما مسلسل خارج السيطرة (حكاية فوبيا) عام 2021، وقامت فيه بدور سارة، ومسلسل "النهاية" عام 2020، وقامت فيه بدور زينة، ومسلسل "قوت القلوب" عام 2020، وقامت فيه بدور "سحر".

وعلى مستوى السينما، قدّمت 3 أعمال فنية هما ميكروباص (فيلم قصير) عام 2022، "توأم روحي" في عام 2020، وقامت فيه بدور هند، مكتوب (فيلم قصير) في عام 2018.

وتحاول داليا شوقي المشاركة في أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، وذلك للمشاركة في موسم شهر رمضان المقبل.