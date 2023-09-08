الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجم الأوسكار يتصدر.. إيرادات الأفلام الأجنبية فى سينمات مصر خلال أسبوع

فيلم
فيلم

تشهد الأفلام الأجنبية المتواجدة حالياً في سوق السينما المصرية منافسة شديدة، حيث تم عرض العديد من الأفلام ذات الشعبية الكبيرة في الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية. 

دينزل واشنطن يحقق المركز الأول فى شباك تذاكر السينما فى مصر 

ويحتل فيلم "Equalizer 3" المركز الأول في صراع الأفلام الأجنبية، بعد أن حقق أكثر من 2 مليون و700 ألف جنيه في أول أسبوع عرض له في مصر. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والأكشن، ويشارك في بطولته دينزل واشنطن، الحاصل على جائزتي الأوسكار عام 2002 و2017، إلى جانب ديفيد دينمان، وأوجينيو ماستراندريا، وريمو جيرونى، وجايا سكوديلارو، وأندريا دوديرو، وأندريا سكاردوزيو، بالإضافة إلى الممثل المغربي زكريا حمزة، والممثلة التونسية سونيا بن عمار، وهو من إخراج أنطوان فوكوا.

 

جيسون ستاثام يحقق المركز الثانى فى دور السينما المصرية

وجاء في المركز الثاني فيلم "ذا ميج 2"، خلف الفيلم المتصدر "ذا إكوالايزر 2"، وذلك بإيرادات وصلت هذا الأسبوع إلى مليون و800 ألف جنيه، ليحقق إجمالي 25 مليون جنيه في السينما المصرية. فيلم "ذا ميج 2" بطولة جيسون ستاثام، سيينا جيلوري، كليف كورتيس، سكايلر ساميولز، جينج وو، تأليف جون هوبر، إخراج بين وايتلي.

وحل فيلم "باربي" في المركز الثالث بإيراد وصل إلى 1,483,076 مليون جنيه. الفيلم من بطولة مارغو روبي في دور باربي، والتي تتوجه إلى العالم الحقيقي لتكتشف أفراح ومخاطر كونك إنسانًا. وينضم إليها أمريكا فيريرا وأريانا غرينبلات وكونور سويندلز وجيمي ديميتريو، وويل فيريل الذي يلعب دور الرئيس التنفيذي لشركة Mattel، ورايان غوسلينغ بدور كين.

 

وحل في المركز الرابع فيلم "Oppenheimer" للنجم كيلين مورفي وروبيرت داوني، بإيراد وصل إلى نصف مليون جنيه، بإجمالي يصل إلى 44 مليون جنيه مصري، فيلم Oppenheimer من بطولة: كيليان مورفي، روبرت داوني جونيور، مات ديمون، إيميلي بلنت، رامي مالك، فلورنس بيو، جاري أولدمان، جوش هارتنت، كينيث براناه، وسكوت جريمز، والعمل من تأليف وإخراج كريستوفر نولان.

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