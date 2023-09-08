65 ألف جنيه.. تفاصيل وإيرادات فيلم شمس لعمرو عبدالجليل

طرح فيلم "شمس" قبل يومين، وهو فيلم رعب بطولة محمود عبدالمغني وعمرو عبدالجليل، ولم يحقق الكثير من الإيرادات خلال الأيام الأولى من عرضه.

وأكد الموزع السينمائي الدفراوي أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 32,909 جنيه في ثاني ليلة عرض له، وأن إجمالي الإيرادات 65,000 جنيه فقط في شباك التذاكر.

أحداث الفيلم ما بين الرعب والغموض

تدور أحداث الفيلم حول شخصية خالد، الذي يستيقظ ليجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف وصل إليه ولا زمن مجيئه.

يكتشف من أحد الباعة الجائلين أنه مصاب بالجنون بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عسى أن يجد حلاً لهذا اللغز.

وخلال رحلته، يواجه شخصية شمس العديد من المخاطر والصعوبات في البحث عن خالد وعن نفسه، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.



من هم أبطال فيلم شمس



الفيلم من بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان وعلاء مرسي، ويعتبر الفيلم هو التجربة السينمائية الأولى لمخرج العمل معوض إسماعيل، وهو من معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.

والجدير ذكره أنه قد أعلن الفنان عمرو عبدالجليل، منذ قليل، وفاة شقيقه هشام عبدالجليل، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكتب «عبدالجليل»، عبر حسابه: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبدالجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألك الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».