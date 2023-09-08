عمر خيرت.. لحن موسيقى يُطرِب عشّاق «مهرجان القلعة».. دائم الوجود

يعتبر الموسيقار العالمي الكبير عمر خيرت من أبرز المبدعين الذين يشاركون باستمرار في مختلف الفعاليات الفنية الكبرى، كان آخرها الحفل الختامي لمهرجان القلعة الدولي في دورته الـ31، والذي لاقى خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وخلال الحفل قدّم عمر خيرت باقة من ألحانه المتميزة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، كان منها: (افتتاحية مصرية، ضمير أبله حكمت، خلى بالك من عقلك، فى هويد الليل وغيرها).

احتفالية "قادرون باختلاف"

جاءت مشاركة الفنان عمر خيرت في مهرجان القلعة استكمالًا لمسيرته الإبداعية المليئة بالعديد من المشاركات في مختلف الفعاليات الفنية على مدار السنوات الماضية.

وضمن فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، قدّم الموسيقار العالمي عمر خيرت مقطوعات موسيقية من أبرز أعماله، فيما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للموسيقار عمر خيرت، وصرَّح: "أنا بشكرك.. إنت دايمًا بتسعدنا وبتشرفنا".

حفلات الأوبرا

يشارك الموسيقار عمر خيرت في أغلب الحفلات الرسمية لدار الأوبرا المصرية، حيث يعزف عددًا من المقطوعات الموسيقية التي يتفاعل معها جمهور الأوبرا، طوال الوقت في حفلات عديدة.

مهرجان العلمين

تحت شعار "العالم علمين"، شارك الموسيقار عمر خيرت في فعاليات مهرجان العلمين بحفل موسيقي ضخم أُقيم يوم 10 أغسطس الماضي، بمدينة العلمين الجديدة.

حفلات كاملة العدد

وأقام الموسيقار عمر خيرت العديد من الحفلات، سواء في دار الأوبرا المصرية أو ساقية الصاوي أو مهرجان الموسيقى العربية أو في أغلب المدن المصرية، ورفعت حفلاته لافتة كامل العدد.

مشاركات دولية مهمة

طوال مشواره الفني شارك الفنان عمر خيرت في العديد من الاحتفالات الدولية، منها:

- العيد الوطني لسلطنة عمان عام 1993.

- العيد الوطني لإيطاليا عام 1993.

- موسيقى افتتاح ونشيد سكندريات العالم بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس عام 1998.

- موسيقى أوبريت الشيخ زايد بالإمارات عام 2000.

- مهرجان جرش عام 2003.

- دائرة الفنون الجميلة بمدريد عام 2004.

- احتفالية مؤسسة نهر الأردن الملكية عام 2005.

- احتفالية الثلاث حضارات بمورسيا في إسبانيا عام 2005.

- افتتاح دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة في قطر عام 2006.