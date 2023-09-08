الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ينهى دورته الـ31 بابداعات عمر خيرت (صور)

عمر خيرت
عمر خيرت

أنهى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، دورته الـ31 بعد فعاليات ماراثونية أقيمت على مسرح المحكى واستمرت طوال 14 يوما، استمتع خلالها الجمهور بألوان فنية متنوعة ناسبت كافة الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء مصر وضيوفها العرب والأجانب.

وجاءت الليلة الأخيرة لتتجمل بأحلام الإبداع  وتحمل حشد ضخم من عشاق الموسيقى إلى العالم الساحر لموسيقى عمر خيرت، وكعادته وبموهبته الفذة ومهارته العبقرية همس بنخبة من ألحانه المتفردة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، كان منها “افتتاحية مصرية، ضمير أبله حكمت، خلى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زى الهوى، جيران الهنا، الخواجة عبد القادر، صابر يا عم صابر، أندلسية، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها”، ولعبت أميرة أحمد على آلة الكمان صولوهات لحن الداعية.

وقبله لفت الأنظار طلاب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، بعدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة كان منها “الليلة الكبيرة، غنى لى شوى شوى، طاير يا هوا، وحشتنى، يونس، زورونى كل سنة مرة، اسال روحك، اخر ايام الصيفية، النور مكانه فى القلوب، نعناع الجنينة وغيرها”.

عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت
مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى نظمته دار الاوبرا مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى نظمته دار الاوبرا المصرية خالد داغر عمر خيرت

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