الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الموسيقار العالمى عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة للموسيقى: "برافو قناة الحياة"

عمر خيرت
عمر خيرت

أعرب المايسترو الكبير عمر خيرت، عن سعادته البالغة بحفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وذلك خلال لقائه الحصري بقناة "الحياة"، التي تذيع المهرجان حصريا، مؤكدا أن الحياة أظهرت القوى الناعمة لمصر، ومكنت الجميع من متابعة الفن المصري، قائلا: "برافو قناة الحياة" 

وقال عمر خيرت، إنه سعيد بلقاء جمهور القلعة وخاصة أن الجمهور قريب للغاية من قلبه وينتظر لقاؤه به من العام للأخر، مشيرا إلى أنه يقدم مقطوعة موسيقية جديدة في حفل اليوم، كان الإلهام بها لحفيدته.

يذكر أن الحفل يحضره عدد ضخم من جمهور عمر خيرت.

ونقلت قناة الحياة فعاليات الدورة ٣١  من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس، شيخ المنشدين ياسين التهامي، وغيرهم من الحفلات التي حققت نجاحا ورواجا كبيرا عبر السوشيال ميديا.

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