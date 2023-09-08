بالتزامن مع مسلسلها الجديد.. ماذا قدمت نيللي كريم في عالم الكوميديا؟

قررت النجمة نيللي كريم العودة لموسم رمضان من خلال عمل كوميدي، لتبتعد عن الجانب الدرامي الذي تفوقت فيه خلال السنوات الماضية، وذلك للظهور في رمضان 2022 بعمل ذو طابع كوميدي سيتم الإفصاح عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن تصويره سينطلق في غضون أسابيع قليلة ليعرض في أيام الماراثون الرمضاني.

وقدَّمت نيللي كريم خلال السنوات الماضية العديد من الأعمال ذات الطابع الكوميدي، وكان من أبرزها مسلسل "100 وش"، والذي جسَّدت خلاله شخصية "سكر" التي وقعت في غرام آسر ياسين وأسرته، ودخلت معهما عالم السرقة بشكل كوميدي معتمدةً على ذكائها وذكاء فريقها.

يُذكر أنَّ مسلسل "100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى دوريش، شريف دسوقى، علا رشدي، دنيا ماهر، زينب غريب، سلوى محمد على، لؤى عمران، سارة التونسي، محمد عبد العظيم، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منة سماحة، صدقى صخر، أسامة أبو العطا، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكرى.

كوميديا نيللي كريم في السينما

وعلى مستوى الكوميديا السينمائية، قدمت نيللي أكثر من عمل اتسمت معظمها بالطابع الكوميدي، ولعل أبرزها فيلما "أحلام الفتى الطائش" مع رامز جلال، حيث جسدت دور الفنانة التي تقع في غرام شاب مليء بالانتقادات، وسط كوميديا شديدة في أحداث العمل الذي كان من النقاط الهامة في مشوارها الفني، وقبله فيلم "غبي منه في"، حيث قدمت شخصية حبيبة هاني رمزي، الشخص ذو الذكاء المحدود، والتي وقعت في غرامه بشكل امتزج بالكوميديا طوال الوقت.

كما خاضت نيللي كريم دور الكوميديا في فيلم "بشتري راجل" عام 2017، وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول "شمس" التي تريد أن تصبح "أما" دون أن تتزوج، وتجد ضالتها في طبيب بيطري، وشاركها في البطولة محمد ممدوح، لطفي لبيب، بيومي فؤاد، وغيرهم.