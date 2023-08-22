القائمة المبدئية لـ مسلسلات رمضان 2024.. عودة كريم عبدالعزيز ويوسف الشريف

بدأ عدد كبير من النجوم وصناع الدراما التليفزيونية التحضير للموسم الدرامي الجديدة رمضان 2024، ومنهم من بدأ التصوير بالفعل؛ لسرعة الانتهاء من تلك الأعمال في الوقت المحدد وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل القائمة المبدئية لـ مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

يتواجد بالموسم الدرامي الجديد "رمضان 2024" عددًا كبيرًا من النجوم، منهم من عاد من جديد ومنهم من استكمل مسيرته، ولعل أبرز مسلسلات العام الجديد مسلسل "الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

بدأ النجم كريم عبد العزيز قبل أيام بالفعل تصوير مسلسله الجديد "الحشاشين" أحد أهم وأضخم المسلسلات الرمضانية للموسم القادم ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض وميرنا نور الدين ونور إيهاب وغيرهم ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل يوسف شريف الجديد

ويعود النجم يوسف الشريف لجمهوره من جديد من خلال مسلسل جديد باسم "الراكون" من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء ويسجل المسلسل عودة من جديد بعد غياب خلال الفترة الماضية، وخلال الأيام القادمة تجرى جلسات عمل من أجل اختيار النجوم وبدء التصوير.

مسلسل النجمة يسرا الجديد

وضمن مسلسلات رمضان 2024 تعود النجمة يسرا لتقديم القضايا الاجتماعية من جديد من خلال مسلسل تقدمه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من تأليف الدكتور مدحت العدل بعد الأعمال الكوميدية التي قدمتها خلال الموسمين الماضيين، وتعقد خلال الفترة القادمة جلسات عمل من أجل التحضير واختيار عناصر العمل.

مسلسل قصة مدينة

يبعد النجم أحمد أمين خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم عن الكوميديا ويقدم مسلسلا جديدا باسم مبدئي "قصة المدينة" ويقترب النجم محمد ممدوح من مشاركته البطولة والعمل من الأعمال التي تنتمي إلى فئة الأعمال الوطنية وجاء اختيار باقي عناصر العمل الجديد.

مي عمر ونعمة الأفوكاتو

صورت الفنانة مي عمر جزءًا كبيرا من بطولته المطلقة الأولى في الدراما التليفزيونية باسم "نعمة الأفوكاتو" حيث تقدمه من 15 حلقة خلال رمضان القادمة بمشاركة عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر، والفنانة أروى جودة، والفنان سامي مغاوري، والفنان عماد زيادة، وبمشاركة كلا من سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

ألف ليلة وليلة بطولة ياسر جلال

ويقدم النجم ياسر جلال، خلال رمضان القادم مسلسل جديد باسم "ألف ليلة وليلة" وتشاركه البطولة ياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

منى زكي في مسلسل جديد

ومع اقتراب موسم رمضان 2024 اتفقت النجمة منى زكي على تقديم مسلسل جيدد خلال الموسم الدرامي الرمضاني تناقش فيه قضية إجتماعية جديدة وبشكل مختلف بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل تحت الوصاية.

حسن الرداد وروجينا في أعمال جديدة

ويعود الفنان حسن الرداد بمسلسل جديد رمضان القادم بعد غياب خلال الفترة الماضية ويعقد جلسات عمل خلال الفترة القادمة من أجل اختيار باقي عناصر العمل، كما تقدم روجينا مسلسلا جديدا خلال الفترة القادمة وتقدم عملا هو الثالث على التوالي مع المخرج رؤوف عبد العزيز.