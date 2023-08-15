يسرا وأحمد أمين.. القائمة المبدئية لنجوم مسلسلات رمضان 2024

يجهز عدد كبير من النجوم أعمالهم التلفزيونية للمشاركة بها في منافسة رمضان 2024 المقبل، فأعلن معظمهم عن خوضهم المنافسة مبكرا، دون ذكر أي تفاصيل باستثناء صناع العمل، لذلك نرصد خلال السطور التالية القائمة المبدئية لنجوم مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

يسرا

قررت الفنانة يسرا الابتعاد كليا عن الأعمال التلفزيونية الكوميدية، لتعود للمسلسلات التراجيدية المشوقة، والتي تحمل أحداث مؤثرة، كما اعتاد عليها جمهورها، فتخوض منافسة رمضان عام 2024 المقبل بمسلسل من تأليف مدحت العدل ويشاركه في الكتابة المؤلف أمين جمال ، ولكن لم يستقروا على اسمه حتى الآن.

جدير بالذكر أن يسرا شاركت رمضان الماضي بمسلسل كوميدي بعنوان “1000 حمد الله ع السلامة” وشارك في بطولته بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة.

كما قدمت فى رمضان قبل الماضى مسلسل كوميدي أيضا “أحلام سعيدة” وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أحمد أمين

بدأ الفنان أحمد أمين التحضير لمسلسل جديد بعنوان “قصة المدينة”، ليخوض به سباق رمضان 2024 المقبل، وكان من المفترض أن تتولى إخراجه المخرجة كاملة أبوذكرى، ولكنها اعتذرت مؤخرًا عن إخراج العمل، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح مخرج جديد للعمل من أجل استئناف التحضير له.

هند صبري

تشارك الفنانة هند صبري بالماراثون الرمضاني المقبل، حيث تستعد لتصوير مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، من المقرر عرضه في رمضان 2024، وسيتم الكشف عن تفاصيله في الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، غابت الفنانة هند صبري عن المشاركة في السباق الرمضاني العام الماضي، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هجمة مرتدة" الذي تم عرضه في رمضان 2021 من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

مي عمر

تخوض الفنانة مي عمر، منافسة رمضان المقبل ببطولة مطلقة، بعدما شاركت في بطولة مسلسلي “علاقة مشروعة” مع ياسر جلال، و"رانيا وسكينة" مع روبي في موسمي رمضان الأخيرين.

وتقدم مي العام المقبل مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذي تواصل تصوير مشاهده في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.