كريم عبدالعزيز يعود من كازاخستان ويستأنف تصوير "الحشاشين"

يعود النجم كريم عبدالعزيز من كازاخستان خلال يومين، وذلك من أجل الحصول على راحة قصيرة يستأنف بعدها تصوير عدد من المشاهد الداخلية لمسلسله الرمضاني الجديد "الحشاشين".

وكان كريم عبدالعزيز قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن بدء تصوير أول مشاهد مسلسل الحشاشين في دولة كازاخستان.

وعلم "الدستور" أن كريم عبدالعزيز سيقوم بتصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي عقب الانتهاء من بناء الديكورات، على أن تعود أسرة المسلسل لكازاخستان مرة أخرى أواخر شهر سبتمبر المقبل، لاستئناف تصوير المشاهد الخارجية من العمل.

ويعكف الكاتب جمال عبدالرحيم على كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل بالتزامن مع تصويره.

ويجسد «كريم» خلال أحداث المسلسل دور "حسن ابن الصباح"، وهو قائد وزعيم الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين خلال القرن الحادي عشر، واشتهرت بالاغتيالات، ويعد اسم حسن الصباح والملقب بـ"شيخ الجبل" واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بالدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو "الحشاشون" حسب التسمية الأوروبية، وفي عام 471 هـ/1078م، ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس، واحتل قلعة آلموت لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

"الحشاشين" واحدة من أهم الطوائف في التاريخ الإسلامي، وهي التي حاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب عام 1176، وهي التي أعلن السيناريست عبدالرحيم كمال من فترة عن أن عمله الدرامي المقبل يدور حولها، وما زال الكثير من الناس يحاولون البحث عن أجوبة لأسئلة تتعلق بهذه الطائفة.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.