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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من لعبة إبليس لـ الراكون.. 7 سنوات نجاح بين يوسف الشريف وانجي علاء

يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته

يواصل الفنان يوسف الشريف، تحضيراته لأحدث أعماله الفنية التي فاجأ بها جمهوره بعنوان “الراكون” والمقرر عرضه خلال موسم رمضان لعام 2024، وهو من انتاج شركة سينرجي، وذلك بعد غيابه العام الماضي عن المنافسة الرمضانية.

الكاتبة إنجي علاء هي مؤلفة المسلسل، وهو العمل الثالث الذي يجمعهما بعد النجاح القياسي الذي حققاه معا بأعماله الفنية السابقة، سواء كمؤلفة أو مسئولة عن تصميم الملابس الخاصة بأحداث المسلسل.

وسر نجاح الأعمال الفنية التي يخوض بطولتها الفنان يوسف الشريف وتتولى كتابتها المؤلفة انجي علاء، يكمن في اتقانها بناء أحداث متماسكة دون اسفاف او مماطلة، واعتمادها على الغموض والاثارة ومواكبة العصر، بالاضافة إلى اسلوبها السلس والمنفرد في سرد الاحداث.

وكان العمل الأول الذي جمعهما كممثل ومؤلفة قبل مسلسل “الراكون” المقرر عرضه خلال موسم رمضان لعام 2024 المقبل هو مسلسل “لعبة إبليس” الذي حقق نجاح قياسي اثناء عرضه عام 2015، وشارك في بطولة المسلسل شيري عادل، فريال يوسف، محمد رياض، تميم عبده، هبة مجدي، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، العمل من إخراج شريف إسماعيل.

ودارت احداث العمل في إطار من التشويق والغموض، حول شقيقين توأم يجسدهما الفنان "يوسف الشريف"، أحدهما رجل أعمال ناجح وله مكانة اجتماعية مرموقة، والآخر ساحر يتحد مع الشيطان لتحقيق أهدافه، وسط مفارقات درامية.

وتكرر التعاون بينهما عام 2021 من خلال مسلسل “كوفيد 25” وهو أخر الأعمال التي قدمها يوسف الشريف في الدراما، و دارت أحداثه في عام 2025، عندما ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

بعنوان بقاع بنا انها انتشار المرض اما المنافسة الرمضانية الن المصر المسلسل عبده عام 2024

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