الخميس.. نيللي كريم ضيفة فاطمة مصطفى في "الراديو بيضحك"

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، الفنانة نيللي كريم، في برنامجها "الراديو بيضحك" على "راديو 9090"، وذلك في السادسة من مساء الخميس المقبل.

حلقة الراديو بيضحك مع نيللي كريم

ويتناول اللقاء الحديث عن نجاح نيللي كريم في الدراما والسينما، إلى جانب الكشف عن كواليس وأسرار لأول مرة عن حياتها الفنية والشخصية، وسر تعاونها الفني مع زوجها الفنان هشام عاشور رمضان الماضي.

نيللي كريم، خطفت الأنظار إليها رمضان الماضي في مسلسل "عملة نادرة"، والذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.

كما يتطرق الحوار الحديث عن نجاحها السينمائي مؤخرا بفيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، وسر تعاونها من جديد مع المخرج ماندو العدل، بعد نجاح مسلسل "عملة نادرة".

"ع الزيرو" يناقش قصة إنسانية مهمة عن معاناة أب فقير بعد مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء، وشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، من إخراج ماندو العدل.

يذكر أن الإعلامية فاطمة مصطفى، استضافت في برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، عدد كبير من كبار نجوم الفن، ويتطرق البرنامج إلى كشف جوانب جديدة في حياة كل فنان وتكريمه على نجاحاته الفنية.

ويبث البرنامج أسبوعيًا كل خميس، في تمام السادسة مساءً، واستطاع أن يُحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، واستضاف عدد كبير من نجوم الصف الأول منهم: أحمد السقا ومحمد رمضان وكريم عبد العزيز.