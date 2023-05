ماجد المصري ضيف فاطمة مصطفى في «الراديو بيضحك» على 9090.. الليلة

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، النجم ماجد المصري، في برنامجها «الراديو بيضحك»، على «الراديو 9090»، وذلك مساء اليوم الأربعاء.

ويتحدث «المصري»، خلال اللقاء عن كواليس مشاركته فى مسلسل «ضرب نار» الذى حقق نجاحا جماهيريا فى رمضان 2023، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وسر تعلق الجمهور به وبشخصية رجل الأعمال «زيدان» التي جسدها.

ويكشف النجم عن المخاطر التي تعرض لها أثناء التصوير، بجانب ظهوره كضيف شرف في مسلسل «سره الباتع» من إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد فهمي وريم مصطفى وحنان مطاوع وأحمد السعدني، وردود الأفعال التى وصلته عقب نجاح أعماله الرمضانية، بالإضافة إلى كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن حياته الشخصية وأعماله الجديدة.

وتكرم الإعلامية، ماجد المصري تقديرا لنجاحه خلال الشهر الكريم.

يذكر أن «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، سهير المرشدى، أحمد الرافعى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ماجد المصرى، هدى الإتربى، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، وعرض حصريا على شاشة ON بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT.

