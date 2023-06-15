الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هشام عاشور ضيف "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090 الليلة

هشام عاشور
هشام عاشور

يحل الفنان هشام عاشور ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك"، مع المذيعة فاطمة مصطفى في حلقة تذاع الليلة من الساعة الـ 6 وحتى الـ 8 مساءً.

ويتطرق فيها إلى كواليس أحدث أعماله الذى عرض مؤخرًا ضمن موسم دراما رمضان الماضي حينما شارك بمسلسل "عملة نادرة" ولعب شخصية نجل الفنان كمال أبورية، والذى يرتبط بقصة حب مع ندا موسى ابنة الفنان جمال سليمان رغم صراع العائلتين.
كما يتطرق هشام عاشور في الحلقة لأعماله القادمة، ويسترجع ذكريات بداية مشواره الفني بعد رحلة طويلة في عالم الإسكواش.
برنامج "الراديو بيضحك" يذاع يوم الخميس فى الساعة السادسة مساءً حتى الثامنة، واستضاف مؤخرًا خلال حلقاته نجومًا مثل ماجد المصري، أحمد فهيم، وقبلهما خلال شهر رمضان استضاف أحمد العوضي، ياسر جلال، محمد رمضان، أحمد السقا على الترتيب، وهى الحلقات التي شهدت حديثهم حول كواليس أعمالهم بدراما رمضان الماضي.

ادي إذاعة 9090 أحمد العوضي الراديو بيضحك الفنان هشام الفنان جمال سليمان الفنان الفنان هشام عاشور العوض

الأكثر قراءة

"التعليم" ترد على الاستفسارات المتعلقة بنماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة

"شؤون الحرمين" تؤكد استعدادها لإقامة 20 معرضا خلال موسم الحج

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

اتحاد المقاولين العرب: شركات مصرية وعراقية تنفذ كباري بـ180 مليون دولار ببغداد

نفوق مواشي ودواجن.. السيطرة على حريقين في منازل وحظائر بإسنا

أهالي مطروح: افتتاح ميناء السلوم البري يلعب دورًا أساسيًا في التنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى