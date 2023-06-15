هشام عاشور ضيف "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090 الليلة

يحل الفنان هشام عاشور ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك"، مع المذيعة فاطمة مصطفى في حلقة تذاع الليلة من الساعة الـ 6 وحتى الـ 8 مساءً.

ويتطرق فيها إلى كواليس أحدث أعماله الذى عرض مؤخرًا ضمن موسم دراما رمضان الماضي حينما شارك بمسلسل "عملة نادرة" ولعب شخصية نجل الفنان كمال أبورية، والذى يرتبط بقصة حب مع ندا موسى ابنة الفنان جمال سليمان رغم صراع العائلتين.

كما يتطرق هشام عاشور في الحلقة لأعماله القادمة، ويسترجع ذكريات بداية مشواره الفني بعد رحلة طويلة في عالم الإسكواش.

برنامج "الراديو بيضحك" يذاع يوم الخميس فى الساعة السادسة مساءً حتى الثامنة، واستضاف مؤخرًا خلال حلقاته نجومًا مثل ماجد المصري، أحمد فهيم، وقبلهما خلال شهر رمضان استضاف أحمد العوضي، ياسر جلال، محمد رمضان، أحمد السقا على الترتيب، وهى الحلقات التي شهدت حديثهم حول كواليس أعمالهم بدراما رمضان الماضي.