الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصاد مهرجان القلعة.. إشادات بالتنظيم و"الحياة" تتصدر الترند

ياسين التهامي
ياسين التهامي

انتهت أمس فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، واستمر لمدة 14 يومًا، فيما عرضت قناة "الحياة" فعاليات المهرجان حصريًا على شاشتها. 

وتصدَّرت قناة الحياة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغطية الحفل الختامي لمهرجان القلعة والذي قدّمه الموسيقار الكبير عمر خيرت، فيما حققت قناة "الحياة" نسب مشاهدة كبيرة خلال أيام الحفلات.

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حفل الشيخ ياسين التهامي

وحقق حفل الشيخ ياسين التهامي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حواره مع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حيث تطرق الحوار إلى الكثير من التفاصيل الإنسانية.

ختام مهرجان القلعة

وجاء حفل ختام مهرجان القلعة للفنان عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، الذي قدمّ خلالها مجموعة من أشهر ألحانه المميزة التي عشقها الجمهور: "افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، خلّي بالك من عقلك، في هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوى، جيران الهنا، الخواجة عبدالقادر، صابر يا عم صابر، أندلسية، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها"، ولعبت أميرة أحمد على آلة الكمان صولوهات من لحن "الداعية".

قبله لفت الأنظار طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار بعدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة كان منها الليلة الكبيرة، غنى لى شوى شوى، طاير يا هوا، وحشتنى، يونس، زورونى كل سنة مرة، اسال روحك، آخر أيام الصيفية، النور مكانه فى القلوب، نعناع الجنينة وغيرها.

قناة الحياة قناة الحياة سينما للموسيقي

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