الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

11 فيلمًا مصريًا تحصد 1.7 مليون جنيه فى شباك التذاكر أمس

بوستر فيلم
بوستر فيلم

تراجعت  إيرادات السينما المصرية قليلا خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تراجع الإقبال الجماهيري على دور العرض، حيث حقق 11 فيلما أمس الأربعاء في دور العرض 1.7 مليون جنيه.

إيرادات السينما المصرية

تصدر فيلم “العميل صفر” من بطولة الفنان أكرم حسني إيرادات الأفلام أمس بإيرادات بلغت 653188 جنيها وهو من بطولة  كل من الفنانة أسماء أبواليزيد، والعميل صفر بطولة أكرم حسني ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي وفكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.

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"العميل صفر" لـ أكرم حسنى يتصدر قائمة إيرادات السينما أمس الجمعة

وفي المركز الثاني جاء فيلم “وش في وش” بطولة الفنان محمد ممدوح بإيرادات بلغت 526360  جنيها والفيلم من بطولة أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

وحل فيلم أولاد حريم كريم ثالثا بغيرادات بلغت 309327  جنيها وهو من بطولة مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم وبشرى وبمسمة وتيام قمر ورنا رئيس، بينما تواجد فيلم "بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبدالعزيز رابعا بإيرادات بقيمة 137219 جنيها ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية وتار عماد وعدد من النجوم.

فيلم “مرعي البريمو” جاء في المرتبة الخامسة بشباك التذاكر المصري من خلال تحقيقه 47138 جنيها والفيلم من بطولة غادة عادل ومحمد محمود ولطفي لبيب، وتبعه فيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وعدد من النجوم بإيرادات بقيمة 45865 جنيها.

وتبع تلك الأعمال فيلم “شمس” لعمرو عبدالجليل بإيرادات بقيمة 25340  جنيها بينما حقق مستر إكس لأحمد فهمي إيرادات بقمية 18587 جنيها وفيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة حقق إيرادات بقيمة 13776 جنيها بينما حقق فيلم مندوب مبيعات 397 جنيها وفيلم تاج 435 جنيها فقط.

إيرادات السينما المصرية إيرادات السينما المصرية العميل صفر الفنان أكرم حسني أكرم حسني

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