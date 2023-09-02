السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العميل صفر" لـ أكرم حسنى يتصدر قائمة إيرادات السينما أمس الجمعة

العميل صفر
العميل صفر

واصل الفنان أكرم حسني تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بالسينما بفيلمه الجديد «العميل صفر»، أمس الجمعة، في إجازة نهاية الأسبوع.

إيرادات فيلم العميل صفر

ونجح فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني أن يجمع أمس فقط إيرادات بقيمة 1,433,287، وهي إيرادات مميزة للغاية تغلب بها على كل المنافسين بفارق كبير.

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أبطال فيلم العميل صفر

فيلم «العميل صفر» يشارك في بطولته بجانب الفنان الكوميدي أكرم حسني كل من الفنان بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وإخراج كريم العدل، والفيلم الجديد فكرة المخرج والمؤلف محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

الفيلم يقدم تجربة كوميدية في قصته من خلال شخصية صفر عبداللطيف شداد الهمم التي يقدمها الفنان أكرم حسني، وهو في الفيلم فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، خلال مفارقة بين شخصية فرد الأمن، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال الصعبة المختلفة، والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة، على رأسها التخفي والتنكر، ويقدم الفيلم معالجة كوميدية مختلفة لأفلام العملاء السريين ولكن بشكل كوميدي ساخر.

والفيلم الجديد يشارك في منافسة كبيرة مع عدد كبير من الأعمال المعروضة حاليًا منها "وش في وش" بطولة محمد ممدوح وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم، وفيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي وغادة غادل، وعدد كبير من الأفلام التي مازالت تعرض منذ عيد الأضحى المبارك منها فيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز.

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"العميل صفر" لـ أكرم حسنى يتصدر قائمة إيرادات السينما أمس الجمعة

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