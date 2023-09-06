"العميل صفر" و"وش فى وش" يتصدران إيرادات الأسبوع فى شباك التذاكر

تصدرا فيلما "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسني و"وش في وش" بطولة النجم محمد ممدوح وأمينة خليل، إيرادات شباك التذاكر خلال الأسبوع المنقضي في مصر، حيث تفوق الثنائي على كل الأفلام المعروضة ف يدور العرض.

إيرادات أفلام السينما المصرية

خلال الاسبوع المنقضي، حقق فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني إيرادات الأسبوع محققا 6,407,394 جنيها؛ لتصل كل إيرادات الفيلم خلال 3 أسابيع من العرض إلى 22,222,560 جنيها وهي غيرادات مميزة خلال فترة عرض الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم مع أكرم حسني كل من الفنانة أسماء أبواليزيد، والعميل صفر بطولة أكرم حسني ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي وفكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.

إيرادات فيلم وش في وش

وحقق فيلم "وش في وش" بطولة الفنان محمد ممدوح وأمين خليل خلال الأسبوع المنقضي إيرادات بقيمة 5,269,965 جنيها لتصل كل غيراداته خلال 3 أسابيع من العرض في دور السينما المصرية إلى 16,553,775 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الفترة الحالية.

فيلم "وش في وش" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي وحقق الفيلم انتشارا جماهيرا ونقديا كبيرا خلال فترة عرضه، وأشاد الجمهور بفريق العمل وبكتابة وإخراج العلم تحت إدارة المخرج اشلاب وليد الحلفاوي الذي حقق نجاحات كبيرة مؤخرا.