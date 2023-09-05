"العميل صفر" يواصل التربع على عرش الإيرادات اليومية للسينما

واصل فيلم «العميل صفر» تصدره لإيرادات شباك التذاكر، حيث يُحقق أعلى إيراد يومي.

إيرادات فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني

وجمع فيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني، أمس الإثنين، إيرادات بلغت 739,567 جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الفترة الحالية، متفوقًا على كل أفلام الموسم الصيفي.

فيلم العميل صفر يلعب فيه الفنان الكوميدي أكرم حسني، خلال أحداثه، دور فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر، والفيلم بطولة أكرم حسني.

وينافس حاليًا في دور العرض حاليًا 9 أفلام أخرى، هي: فيلم وش في وش، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم خمس جولات لنور النبوي وآدم شرقاوي، وفيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز، وفيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي، وفيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، وفيلم مستر إكس لأحمد فهمي، وفيلم تاج لتامر حسني، وفيلم البعبع لأمير كرارة، وفيلم البطة الصفرا لغادة عادل ومحمد عبدالرحمن توتة.

ويشارك في بطولة الفيلم مع أكرم حسني كل من الفنانة أسماء أبواليزيد، والعميل صفر بطولة أكرم حسني ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي وفكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.