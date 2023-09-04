الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العميل صفر" يواصل التربع على عرش الإيرادات اليومية للسينما

العميل صفر
العميل صفر

واصل النجم أكرم حسني تصدره إيرادات شباك التذاكر، بفيلمه الجديد العميل صفر، منذ بدء عرضه بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم الصيف.

إيرادات فيلم العميل صفر

وجمع فيلم العميل صفر أمس الأحد إيرادات بقيمة 775 ألفًا و885 جنيهًا، ليستمر في مقدمة الأفلام المعروضة في السينمات حاليًا.

ويلعب الفنان الكوميدي أكرم حسني، خلال أحداث فيلم العميل صفر، دور فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر. 

ويستند العمل على شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يقدم أكرم دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم". 

 

واستطاع الفنان أكرم حسني أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بأحدث أعماله السينمائية "العميل صفر"، وكذلك بالأغنية الرسمية له "هنهد الدنيا رقص"، التي انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة خلال يومين من طرحها على "يوتيوب".

أبطال فيلم العميل صفر

يشارك في بطولة فيلم  العميل صفر بجانب أكرم حسني كل من الفنان بيومي فؤاد، والفنانة الشابة أسماء أبواليزيد، ومنذر رياحنة، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى، وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، واستطاع الفيلم أن يحقق مردودًا مميزًا في دور العرض المصرية والعربية.

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"العميل صفر" لـ أكرم حسنى يتصدر الإيرادات

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