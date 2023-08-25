بعد تحقيق فيلمه إيرادات 10 ملايين.. أكرم حسنى يطرح "هنهد الدنيا رقص"

أطلق النجم أكرم حسني ثاني أغنيات فيلم العميل صفر "هنهد الدنيا رقص" على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وذلك بعد تصدّر الفيلم لشباك التذاكر في أسبوعه الأول، متجاوزًا 10 ملايين جنيه مصري.

يأتي انطلاق أغنية "هنهد الدنيا رقص" بالتزامن مع عرض الفيلم في دور العرض بالوطن العربي، وكان أكرم حسني قد أطلق أغنية "على مين يا أسطى" كأغنية دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

أغنية "هنهد الدنيا رقص" من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

تدور قصة "العميل صفر" حول الشاب "صفر" الذي تم تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولّد لديه إيمانا بأنه سيصبح عميلا سريا هاما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه، وقرر العمل لحسابه الخاص وكوّن فريقه الشخصي من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما مصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.