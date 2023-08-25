الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تحقيق فيلمه إيرادات 10 ملايين.. أكرم حسنى يطرح "هنهد الدنيا رقص"

اكرم حسني
اكرم حسني

أطلق النجم أكرم حسني ثاني أغنيات فيلم العميل صفر "هنهد الدنيا رقص" على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وذلك بعد تصدّر الفيلم لشباك التذاكر في أسبوعه الأول، متجاوزًا 10 ملايين جنيه مصري.

 

txt

أكرم حسنى يحتفل مع نجوم "العميل صفر" بعرض الفيلم فى الإمارات

 

txt

"العميل صفر" يتفوق على "وش فى وش" فى شباك التذاكر نهاية الأسبوع

يأتي انطلاق أغنية "هنهد الدنيا رقص" بالتزامن مع عرض الفيلم في دور العرض بالوطن العربي، وكان أكرم حسني قد أطلق أغنية "على مين يا أسطى" كأغنية دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

أغنية "هنهد الدنيا رقص" من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

 

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

تدور قصة "العميل صفر" حول الشاب "صفر" الذي تم تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولّد لديه إيمانا بأنه سيصبح عميلا سريا هاما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه، وقرر العمل لحسابه الخاص وكوّن فريقه الشخصي من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما مصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

أكرم حسني هنهد الدنيا رقص يوتيوب العميل صفر فيلم سينما

الأكثر قراءة

المستشار ناجى شحاتة: تلقيت تهديدًا بتفجيرى بسيارتى فى نفق الهرم.. وضابط الحراسات غيّر خط سيرنا فى اللحظة الأخيرة

غدًا.. القضاء الإداري يستكمل نظر دعوي سحب السوبر من النادي الأهلي

الزمالك يجدد مفاوضاته مع ناصر ماهر.. و«الونش» يقترب من العودة

حبس موظف استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه فى شبين القناطر

المنيا.. تحرير 89 مخالفة خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع ملوى

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)