أكرم حسنى يحتفل مع نجوم "العميل صفر" بعرض الفيلم فى الإمارات

أقيم، مساء أمس، العرض الخاص للفيلم الكوميدي "العميل صفر" في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في حضور أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الخليج، الذين حرصوا على الحضور ومشاهدة الفيلم.

أكرم حسنى يحضر العرض الخاص للعميل صفر بالإمارات



وكان على رأس الحضور أبطال الفيلم: أكرم حسني، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، والمنتج وائل عبدالله، والمنتج والموزع يوسف الطاهر، كما حضر عدد كبير من النجوم العرب المتواجدين في دبي، منهم لوجين عمران ورندة جبر ومهيرة عبدالعزيز، ورامي محسن وإيلي نخلة، وعدد آخر من الحضور الذين شاهدوا العمل.

وقام أبطال الفيلم بالتسجيل مع القنوات الفضائية ومراسلي البرامج الذين حضروا خصيصاً للتسجيل معهم، كما التقط الجمهور الصور مع أبطال الفيلم واحتفلوا معهم بالعرض الخاص، حيث أشاد عدد كبير من الجمهور بالفيلم بعد مشاهدته.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة "العميل صفر" حول الشاب "صفر" الذي تم تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولّد لديه إيمانا بأنه سيصبح عميلا سريا هاما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه، وقرر العمل لحسابه الخاص وكوّن فريقه الشخصي من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما مصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.

اكرم حسني

اكرم حسني

اكرم حسني

اكرم حسني

اكرم حسني