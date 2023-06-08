حقيقة خلاف المخرج محمد سامي وأكرم حسني بسبب "العميل صفر"

اعتذر المخرج محمد سامي منذ شهور قليلة على الاشتراك في فيلم “العميل صفر”، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان أكرم حسني، ويجسد خلاله شخصية “غبي” يقع في العديد من المشاكل التي يتغلب عليها مع الوقت.

وعلمت “الدستور” أن الجهة المنتجة للعمل قامت باستبدال سامي بالمخرج كريم العدل، نظرًا لانشغال سامي بتصوير عدد آخر من الأعمال التي تعاقد عليها مؤخرًا، خاصة وأن الفيلم كان من المفترض أن يتم تصويره منذ عامين، لكن توقفه جعل سامي يدخل أعمال جديدة.

انشغال سامي وتغييره من صناع الفيلم، لا يعود لأسباب خلافية بينه وبين أكرم حسني، بل بسبب الانشغال بتصوير أكثر من عمل آخر، خاصة وأن العميل صفر غير عدد من أبطاله أيضًا، فكان من المفترض أن تقدم دور البطولة نيللي كريم، التي اعتذرت عن العمل لتشترك بدلا منها أسماء أبواليزيد، التي دخلت عش الزوجية مؤخرًا.

الجدير ذكره أن أكرم حسني لم يشارك في دراما رمضان الماضية ويظهر بدور ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “اللعبة” لشيكو وهشام ماجد.

وقدم المخرج محمد سامي في رمضان الماضي مسلسل “جعفر العمدة”، الذي حقق خلاله نجاحًا كبيرًا.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.