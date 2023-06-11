بيومي فؤاد أبرزهم.. تعرف على نجوم فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى

دخل نجوم فيلم العميل صفر مرحة التصوير، بعد أن استقر القائمون على العمل على اختيار النجوم لمشاركة العمل أمام الفنان أكرم حسنى.

وجاءت قائمة العمل كالتالى: بيومي فؤاد والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة.

قصة فيلم العميل صفر

العميل صفر هو عمل سينمائى فكرة الفنان الكوميدى أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.