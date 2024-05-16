الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أول تحرك قضائى ضد شركتى أوبر وكريم

أوبر وكريم
أوبر وكريم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الدور المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، والتي يطالب فيها بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل جمهورية مصر العربية بسبب مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.

 

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل. 

 

وقال عمرو عبد السلام في دعواه إن شركة أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم. 

 

والتي تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف علي صحيفة حالته الجنائية وعما اذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم  جنائية من عدمه والحصول علي موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.

 

كما طالبت الدعوى القضائية بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، لضمان سلامة وأرواح المواطنين.

محكمة القضاء الإداري عمرو عبد السلام بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم اوبر كريم شروط التراخيص شركة أوبر شركة أوبر وكريم

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