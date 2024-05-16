يوفنتوس يتوج بطلًا لـ كأس إيطاليا بالفوز على أتالانتا

توج فريق يوفنتوس ببطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على أتالانتا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.

وسجل دوشان فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد لصالح يوفنتوس في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وعزز يوفنتوس رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بكأس إيطاليا برصيد 15 لقبًا.

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أحداث المباراة

يوفنتوس بدأ المباراة بقوة وتمكن من التقدم مبكرًا بعد 4 دقائق عقب تمريرة من أندريا كامبياسو وصلت إلى دوشان فلاهوفيتش المنطلق منفردا بالمرمى فسدد الأخير كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة، ركلة ركنية ليوفنتوس من جهة اليسار نفذها هان نيكولاس كافيليا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ويستون ماكين برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

الظهور الأول لفريق أتالانتا في الدقيقة 14 بعد تسديدة من ماريو باشاليتش من يمين منطقة الجزاء أمسك بها حارس يوفنتوس ماتيا بيرين من أسفل يمين مرماه.

في الدقيقة 18 بطاقة صفراء من نصيب ايساك هيين لاعب أتالانتا بعد تدخل قوي على كييزا لاعب يوفنتوس في منتصف الملعب.

في الدقيقة 33 تسديدة قوية من هان نيكولاس كافيليا لاعب يوفنتوس من خارج منطقة الجزاء ارتمت بمدافع أتالانتا ووصلت سهلة للحارس ماركو كارنيسكي.

فريق أتالانتا واصل ضغطه في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع يوفنتوس ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

في الدقيقة 54 فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس سقط في كرة مشتركة مع إيساك هيين لاعب أتالانتا داخل منطقة الجزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء وحصل اللاعب على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على الحكم ومطالبته باحتساب ركلة جزاء.

تسديدة من البلال توريه لاعب أتالانتا من داخل منطقة الجزاء أبعدها بريمير مدافع يوفنتوس من أمامه إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 73 سجل فلاهوفيتش الهدف الثاني بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها دوسان فلاوفيتش بلمسة رأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، لكن بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود تسلل على المهاجم الصربي.

في الدقيقة 90 تسديدة صاروخية من أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت لركلة مرمى.

