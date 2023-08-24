"العميل صفر" لـ أكرم حسنى يتصدر إيرادات الأربعاء

واصل النجم أكرم حسني تصدر الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري لأفلام موسم الصيف، من خلال إيرادات فيلمه الجديد "العميل صفر" الذي أطلق قبل 8 أيام بدور العرض المصرية، لينافس عددًا من النجوم.

إيرادات فيلم العميل صفر

وحقق فيلم العميل صفر لأكرم حسني أمس الأربعاء إيرادات بقيمة 897,291 جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية، ليظل في الصدارة متفوقًا على المنافسين وحتى صباح اليوم الخميس وصلت كل إيراداته إلى 8 ملايين جنيه و827 ألفًا، وهي إيرادات جيدة للغاية.

قصة فيلم العميل صفر

النجم أكرم حسني يقدم شخصية مختلفة خلال أحداث الفيلم، حيث يقدم دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو شاب بسيط يعمل فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، ويظهر خلال الفيلم بشكل كوميدي في عدم القدرة على استخدام السلاح وافتقاده الكثير من القدرات لشخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة، الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

أبطال فيلم العميل صفر

يشارك في بطولة فيلم العميل صفر بجوار النجم أرم حسني عدد كبير من النجوم منهم بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي والفيلم من إخراج كريم العدل.

وأقيم عرض خاص للفيلم خلال الفترة الماضية بإحدى السينمات، وبدأ الفيلم في المنافسة القوية في دور العرض، واستطاع تحقيق نجاح كبير، حيث ينافس حاليًا مجموعة من الأفلام منها فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي وفيلم وش في وش بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل وفيلم 5 جولات لنور النبوي وماجد المصري، وعدد كبير من النجوم وعدد آخر من الأفلام.

قبل عرض الفيلم بدأت الحملة الترويجية من خلال عدد من البوسترات المختلفة والمميزة، بالإضافة إلى البرومو الرسمي للفيلم الذي حقق مشاهدات عالية للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي.